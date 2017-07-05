Более трех тысяч человек пришло попрощаться с Ханией Фархи (фоторепортаж)

29 Июль 2017 | новости Печать

Более трех тысяч человек пришло попрощаться с Ханией Фархи (фоторепортаж)
Общественность Татарстана простилась с артисткой в здании театра Камала.
 
(Казань, 29 июля, «Татар-информ», Айсылу Хафизова). С восьми часов утра к зданию театра Камала стекался народ, чтобы попрощаться с народной артисткой Татарстана и башкортостана Ханией Фархи. К моменту начала панихиды здание с трудом вмещало публику – люди стояли в очереди, чтобы попасть внутрь. Носилки с телом были установлены в фойе.
 
 
В почетном карауле были: руководитель Аппарата Президента Рт Асгат Сафаров, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, директор ТГАТ им. Г. Камала Ильфир Якупов, директор Татгосфилармонии Кадим Нуруллин. С теплыми словами в адрес усопшей выступили: Министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, поэт и общественный деятель Разиль Валеев, заместитель министра культуры Республики Башкортостан Ранис Алтынбаев, певица Зайнаб Фархетдинова, а также старшая дочь Хании Фархи – Алия.
 
 
После министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин объявил о том, что прощание состоится на улице и попросил публику пройти туда. Носилки с телом Хании Фархи пронесли к главному выходу из театра. На крыльце публика провожала любимицу в последний путь громкими аплодисментами. В общей сложности проститься с артисткой пришло более трех тысяч человек.
 
 
Ханию Фархи похоронили на Новотатарском кладбище Казани.
 

 


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