Фестиваль красок «Холи» прошел впервые в Кукморе (фоторепортаж)

29 Июль 2017 | новости Печать

Фестиваль красок «Холи» прошел впервые в Кукморе (фоторепортаж)

«Краска смоется, впечатления – никогда!»

Под таким девизом прошел сегодня впервые фестиваль красок Холи в Кукморе. 


Немало людей собралось на площади перед Парком Победы, чтобы насладиться зажигательной музыкой, встретиться с друзьями, а главное - разукрасить себя и соседей яркими красками Холи. Множество пакетиков с краской разлетелись в считанные секунды. Смеющиеся и довольные, люди забрасывали друг друга порошками всех цветов радуги. 

- Это отличная идея. Мы ждали этот день с нетерпением. Спасибо организаторам за возможность окунуться в мир ярких красок, - поделилась впечатлениями Гульфия Валиуллина из Кукмора. 

Если поначалу кто-то из присутствующих еще надеялся остаться чистым и сторонился людей, разбрасывающих друг в друга порошок, то к концу фестиваля таковых практически не осталось. Не избежали этой участи и сами организаторы. 

- Праздник берет начало из Индии, то есть это национальный индийский праздник, праздник цвета Холи. Зачем ваш город? Так как в больших городах этот праздник - не редкость, и мы знаем, что это интересно людям, решили провести его и в вашем городе, чтобы жители тоже почувствовали частичку этой цветной радости! Краска абсолютно безопасная и сертифицированная, ее легко смыть водой, - рассказал один из организаторов мероприятия Айнур Шайгарданов. 

- Мы специально не будем переодеваться и отмываться, – сказали участницы фестиваля Лейсан и Диляра. – Домой через весь город пойдем пешком, чтобы поделиться со всеми хорошим настроением. 

На фестивале были организованы конкурсы, в их числе и сбор выброшенных пустых пакетиков, что так немаловажно. Каждый смог почувствовать себя ребенком и получить массу позитивных эмоций!

Эльвира МУБАРАКШИНА, фото автора


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « МЧС предупредило об усилении ветра и грозах в Татарстане Более трех тысяч человек пришло попрощаться с Ханией Фархи (фоторепортаж) »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике