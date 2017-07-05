МЧС предупредило об усилении ветра и грозах в Татарстане

29 Июль 2017 | новости Печать

МЧС предупредило об усилении ветра и грозах в Татарстане

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 

 

Во второй половине дня, вечером 30 июля местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями юго-восточного ветра до 15-20 м/с.

на  30  июля

Переменная облачность.  Ночью без осадков. Во второй половине дня, вечером  местами  кратковременный дождь, гроза.  Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем  местами порывы до 14 м/с, при грозе  кратковременные усиления 15-20 м/с.     Минимальная температура воздуха ночью +18..+22˚.  

Максимальная температура воздуха днем +31..+33˚.

 

на  31  июля

Переменная облачность.  Ночью местами, днем в большинстве районов  дождь. Местами гроза, возможен град.  Ветер  юго-восточный, южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17..+22˚;

максимальная температура воздуха днем +25..+30˚.

 

на  1 августа

Переменная облачность.  Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Местами гроза, возможен град. Ветер  юго-западный с переходом на северо-западный  4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16..+21˚; максимальная температура воздуха днем +24..+29˚.

 


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