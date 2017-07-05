МЧС предупредило об усилении ветра и грозах в Татарстане

29 Июль 2017 | новости

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений

Во второй половине дня, вечером 30 июля местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременными усилениями юго-восточного ветра до 15-20 м/с.

на 30 июля

Переменная облачность. Ночью без осадков. Во второй половине дня, вечером местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +18..+22˚.

Максимальная температура воздуха днем +31..+33˚.

на 31 июля

Переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Местами гроза, возможен град. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +17..+22˚;

максимальная температура воздуха днем +25..+30˚.

на 1 августа

Переменная облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов дождь. Местами гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16..+21˚; максимальная температура воздуха днем +24..+29˚.