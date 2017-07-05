В Ныртинском сельском поселении прошло велосоревнование

28 Июль 2017 | новости

На днях в Ныртинском сельском поселении прошел сельский сход. Постоянная работа изнуряет сельчан, и, помня об этом, работники культуры Алевтина Ильина и Гульнур Иванова организовали для них праздник. А после в селе прошел еще один праздник – велосоревнование, в котором приняли участие и взрослые, и дети. Самыми молодыми велосипедистами были братья Маннур и Ильшат Фахрутдиновы. Один из активистов села Вильдар Халиков исполнял различные трюки на велосипеде. А те, у кого не оказалось с собой «железного коня», соревновались в беге. Среди взрослых не было равных Газиле Абзаловой, она добежала до самого финиша. После состязаний все вместе попили чай из лекарственных трав, собранных на лугу, полакомились блинами, вареньем. В селе звучала жизнерадостная музыка. Все танцевали до позднего вечера. Гармонисты Рафаиль Хайруллин и Рауза Хузиева радовали ритмичной музыкой, местные певцы Марьям Каримова и Гульнур Иванова – прекрасными песнями. Теперь появился стимул работать и жить, сообщила от имени жителей села Нырты Валентина Кузьмина.