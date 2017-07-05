Мама Хании Фархи: «Дети приехали и говорят: «Мама, Хания ушла...»

В Татышлинском районе простились с Ханией Фархи. Гражданская панихида назначена на 29 июля.
Её мама – 87-летняя Фания Азмухаметова – дала эксклюзивное интервью tv-rb.ru
«Дети приехали и говорят: «Мама, Хания ушла...» Я спрашиваю, куда ушла, уже до Казани доехала что ли, не поняла сначала. Её же дети проводили только и в гости ушли, а Хания домой поехала. И тут уж мне сказали, что Хания ушла навсегда… У неё отец гармонистом был, она пела, танцевала. С детства мечтала артисткой стать. Ещё до того, как поступила учиться, говорила: «Я буду певицей». Она тут у нас во дворе детвору собирала и концерты ставила. А если зимой, то ставили ёлку, и тут детишки хороводы водили с ней под песни».