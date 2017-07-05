Предсказание цыганки

28 Июль 2017 | Общество

Июль… Самое жаркое и прекрасное время лета. Время, когда на лугах цветут цветы, поют птицы… Сельчане готовят корма для скота на зиму, собирают ягоды.

…Вечером Халида, погрузившись в мысли, пыталась привести их в порядок, но ничего не получилось. Ее так и одолевали неприятные раздумья. Да, тяжело ей было гореть меж двух огней. Любимый был далеко, а нелюбимый рядом. И порвать отношения она с ним не могла. Бессонные ночи, мокрые от слез подушка… Как же она устала от всего этого.

Внезапно она пришла в себя, услышав чьи-то смех и разговоры. Оказалось, к ней пришли подружки. Перебивая друг друга, они рассказали ей новость: на конце их деревни, у речки, остановились цыгане, они рассказывают прошлое и предсказывают будущее… Некоторые из сельчан, оказывается, уже сходили к ним. Ну, а кто же не хочет узнать свое будущее?

Девчата решили все вместе сходить к цыганам. Солнце уже закатилось, темнело. Очень уж быстро они шли, видимо, скорее хотели узнать о том, что же ждет их в будущем.

Вот показались шатры. Таинственная тишина.

Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава" в номере от 21 июля.