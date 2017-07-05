Если возникла переплата пенсии

28 Июль 2017 | новости

Вопрос: У меня возник вопрос в связи с тем, что Управление пенсионного фонда известило меня о наличии переплаты пенсии. Имеет ли право пенсионный фонд взыскивать такую переплату? И может ли управление обратиться в суд, если я не погашу эту переплату добровольно?

П. Семенов

Ответ: К сожалению, вы ничего не пишете о том, в связи с чем у вас возникла переплата. Переплата, скорее всего, возникла из-за того, что вам ранее была назначена одна из ежемесячных дополнительных выплат.

Ежемесячная компенсационная выплата 1200 рублей положена лицам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами: инвалидами 1 группы, а также престарелыми гражданами, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшими возраста 80 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата 5500 рублей устанавливается родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы.

Федеральная социальная доплата (ФСД) до уровня прожиточного минимума пенсионера назначается пенсионеру, чей доход ниже величины ПМП в регионе его проживания (в Татарстане с 1 января 2017 года – 8232 рубля).

Эти все выплаты положены лишь неработающим гражданам. Обратите внимание: в случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, а также назначения пенсии, пособия по безработице гражданин обязан самостоятельно в течение пяти дней известить об этом Пенсионный фонд, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты. В последнем случае – в связи с выплатой ФСД, пенсионер не лишается самой пенсии, но выплата надбавки до регионального уровня ПМП пенсионера прекращается.

В такое же положение попадают студенты, которые получают пенсию по случаю потери кормильца до достижения ими 23 лет, но не сообщили в ПФР, что прекратили обучение. В этом случае переплатой является не только размер ФСД, но и пенсия.

Также, если к пенсии назначена фиксированная выплата с учетом иждивенцев, то при изменении доходов кормильца и (или) иждивенца, наступления соответствующих обстоятельств, изменяющих статус иждивенца, для пересмотра факта нахождения на иждивении необходимо обратиться в ПФ.

Практика показывает, что далеко не все граждане, получающие соцвыплаты, надбавку или пенсию по потере кормильца, извещают ПФР о том, что вышли на работу. Причины разные: забыли, не знали, не придают значения последствиям. Однако факт работы становится известен достаточно быстро – работодатели отчитываются о своих сотрудниках ежемесячно.

Далее гражданин получает уведомление от пенсионного фонда с предложением добровольно вернуть незаконно полученные деньги. Если человек не возвращает переплату добровольно, возврат производится в принудительном порядке через суд.

Однако все-таки лучше вернуть переплату добровольно. Ведь управление может установить индивидуальный режим рассрочки. Кроме того, не придется оплачивать судебные издержки, которые могут достигать ощутимых размеров.