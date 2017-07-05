Зумара Зиганшина избрана делегатом VI Съезда Всемирного конгресса татар от Кукморского района

28 Июль 2017 | новости

- Я уже принимала участие в заседаниях данного конгресса. Еще недавно вернулась воодушевленная от выездного заседания Всемирной организации татарских женщин «Ак калфак», который прошел в Сабинском районе, - сказала она. – Где бы я не была, везде стараюсь интересоваться отношением к родному языку. Такие мероприятия дают возможность увидеться с нашими соотечественниками, которые проживают по всему миру, дружить, обменяться опытом по сохранению языка, религии, традиций и обычаев народа. С гостями с удовольствием общаемся на татарском языке, нет скованности и стеснительности. Воодушевляет то, что все мы дети одной большой нации с богатой историей. Мне довелось пообщаться с представителями разных стран. Из Бельгии и Германии приезжают уехавшие туда недавно татары. А вот соотечественники из стран Прибалтики, живут там давно, есть татарские деревни, мечети. Я познакомилась с одной из таких представительниц – приехавшей из Литвы девушкой по имени Нафиса. Как рассказала она, ее родители знают татарский язык, но большинство татар разговаривают на местном языке. К сожалению, язык забывается, значит, нацию сохраняет религия.

Если погибнет язык, исчезнет религия, исчезнет и нация, государство. И цель Всемирного конгресса татар – не допустить такого развития событий. Хочется верить, что и в этот раз Съезд продолжит свою работу в данном направлении. На это важное мероприятие, объединяющее татар, делегаты, гости прибудут из 41 зарубежных стран и разных регионов страны. А это большая сила.

Делегатов Съезда ждем в гости и в наш район. У нас немало достижений, которыми мы можем гордиться: успешно ведут свои работы клубы, дома культуры, проводятся национальные праздники. Хочется верить, что гости останутся довольны.