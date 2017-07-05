Завтра в Кукморе впервые пройдет Фестиваль красок

28 Июль 2017 | новости Печать

Завтра в Кукморе впервые пройдет Фестиваль красок

Впервые в Кукморе пройдет Фестиваль красок. В программе: живая музыка, розыгрыши и многое другое. Не пропусти!

Мероприятие состоится 29 июля в 17:00 на центральной площади.

Ждем всех. Вход бесплатный 

Интересная программа, живая музыка, розыгрыши и многое другое.


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