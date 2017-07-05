Модернизация поликлиник в Нижнекамске завершится в ноябре 2017 года

28 Июль 2017 | новости

Накануне Нижнекамск посетил министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин. Он вместе с главой города Айдаром Метшиным ознакомились с ходом ремонта на объектах, вошедших в программу модернизации поликлиник, сообщает телекомпания НТР.

Осмотрели ход работы в процессе капитального ремонта взрослой поликлиники №1, детской поликлиники №2, отделения патологии новорождённых детской городской больницы с перинатальным центром и консультативно-диагностической поликлиники.

В зданиях ведётся ремонт кровли, утепление облицовки фасада, замена окон и инженерных коммуникаций, ремонт входной группы и отделочные работы, а также благоустройство прилегающих территорий. Будет соблюдена логистика, появятся удобные и комфортабельные холлы, полностью изменится дизайн, будет закуплена новая мебель и оборудование. Завершить капремонт планируют к концу ноября 2017 года.

В медицинских учреждениях города теперь будет работать республиканский стандарт «Дружелюбная поликлиника», который включает и сокращение времени ожидания пациента у дверей врача до 10 минут. Такие пилотные проекты успешно проводились в других городах Татарстана.