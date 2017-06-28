Асфальто-смесительная установка производит 160 тонн асфальтобетонной смеси в час для кукморских дорог

28 Июль 2017 | Тема дня

- Протяженность автодорог, обслуживаемых нами, составляет 370 километров, (из которых 313 километров имеет асфальтобетонное покрытие). Для того, чтобы эксплуатировать автодороги, производить необходимый ремонт, в нашем участке есть вся необходимая техника. Зимой трактора, автогрейдеры, бульдозеры, комбинированные дорожные машины приспосабливаются для очистки автодорог от снега, а весной - для их строительства, ремонта и благоустройства. В дорожном ремонтно-строительном участке «Кукморский» трудятся более девяноста человек. Ямочный ремонт, скашивание травы на обочинах и откосах автодорог, уборка мусора, установка и замена дорожных знаков, покраска – все эти работы выполняются силами дорожников. Производственная база участка оснащена современным оборудованием зарубежных и отечественных производителей. Одна из которых асфальто-смесительная установка фирмы AMMANN производительностью 160 тонн асфальтобетонной смеси в час. Железнодорожный повышенный тупик, расположенный на территории производственной базы, снабжает необходимыми дорожно-строительными материалами Кукморский, Мамадышский и Сабинский районы республики.

Нашими основными принципами является приверженность вопросам качества, защиты окружающей среды и охраны здоровья персонала при выполнении всех видов работ. Дорожно-строительные материалы и продукция, применяемые на производстве, проходят испытания в современной лаборатории, находящейся на производственной базе.