В Кукморе местный житель осуждён за изготовление и сбыт кастета

28 Июль 2017 | Прокуратура

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ

Прокуратура Кукморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего Рафиса Гайфутдинова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 223 УК РФ (изготовление холодного оружия), ч. 4 ст. 222 УК РФ (сбыт холодного оружия).

Судом установлено, что в апреле 2016 года Гайфутдинов незаконно изготовил кастет, который в дальнейшем сбыл. Сразу после этого он был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании Гайфутдинов свою вину признал в полном объеме.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.