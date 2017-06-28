Баянист Фархи: «Ханию не довезли до больницы»

27 Июль 2017 | новости

Татарская певица ушла из жизни в деревне в Башкортостане.

Народная артистка РТ Хания Фархи скончалась, предположительно, от сердечного приступа. Об этом сообщил участник музыкального коллектива певицы баянист Ильнур Саттаров.

Он рассказал, что Хания гостила в деревне в Башкортостане, навещала мать. Именно там певица и почувствовала себя плохо. До больницы, по словам музыканта, Фархи доехать не успела, скончалась по дороге, пишет Татар-информ.

Напомним, народная артистка Республики Татарстан Хания Фархи скончалась сегодня на 58-м году жизни.

Хания Фархи родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево. Певице большую популярность принесли песни «Элдермешкэ кайтам эле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрэч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Сагынам сине, Питрэч» — песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой». Популярные песни певицы, кроме выше названных: «Упкэлэсэн, эйдэ, упкэлэ» («Обижаешься, так обижайся»), «Онытылыр димэ» («Не говори, что забудется»), «Казан кичлэре» («Казанские вечера»), «Кышкы чия» («Зимняя вишня»). В репертуаре Хании Фархи более 300 песен.