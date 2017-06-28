Ушла из жизни народная артистка Татарстана Хания Фархи

27 Июль 2017 | новости Печать

Ушла из жизни народная артистка Татарстана Хания Фархи

Обладательница 15 Золотых барсов конкурса «Татар жыры» скончалась на 58 году жизни.

Умерла певица, народная артистка Республики Татарстан Хания Фархи. Информацию подтвердил директор Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Кадим Нуруллин.

Хания Фархи (настоящее имя Хэния Фэрхлисламовна Биктагирова) — татарская певица, народная артистка республик Татарстан и Башкортостан. Родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево.

Певице большую популярность принесли песни: «Элдермешкэ кайтам эле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрэч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Сагынам сине, Питрэч» — песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой». Популярные песни певицы, кроме выше названных: «Упкэлэсэн, эйдэ, упкэлэ» («Обижаешься, так обижайся»), «Онытылыр димэ» («Не говори, что забудется»), «Казан кичлэре» («Казанские вечера»), «Кышкы чия» («Зимняя вишня»). В репертуаре Хании Фархи более 300 песен.

Обладательница 15 Золотых барсов конкурса «Татар жыры».

Татар-информ


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