Ушла из жизни народная артистка Татарстана Хания Фархи

27 Июль 2017 | новости

Умерла певица, народная артистка Республики Татарстан Хания Фархи. Информацию подтвердил директор Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Кадим Нуруллин.

Хания Фархи (настоящее имя Хэния Фэрхлисламовна Биктагирова) — татарская певица, народная артистка республик Татарстан и Башкортостан. Родилась 30 мая 1960 года в деревне Верхняя Салаевка Татышлинского района Башкирской АССР. Училась в школе соседней деревни Бадряшево.

Певице большую популярность принесли песни: «Элдермешкэ кайтам эле» («Вернусь еще в Альдырмыш»), «Сагынам сине, Питрэч» («Скучаю по вам, Пестрецы»). «Сагынам сине, Питрэч» — песня, написанная самой певицей, после которой Хания «проснулась знаменитой». Популярные песни певицы, кроме выше названных: «Упкэлэсэн, эйдэ, упкэлэ» («Обижаешься, так обижайся»), «Онытылыр димэ» («Не говори, что забудется»), «Казан кичлэре» («Казанские вечера»), «Кышкы чия» («Зимняя вишня»). В репертуаре Хании Фархи более 300 песен.

Обладательница 15 Золотых барсов конкурса «Татар жыры».

Татар-информ