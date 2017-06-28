Приглашаем на X Всероссийский фестиваль колокольного звона

27 Июль 2017 | новости Печать

Приглашаем на X Всероссийский фестиваль колокольного звона

В рамках проведения Всероссийской Спасской ярмарки 4, 5 и 6 августа 2017 года в Елабуге пройдёт X Всероссийский фестиваль колокольного звона. На протяжении всех дней работы Спасской ярмарки жители и гости города будут наслаждаться волшебным звоном елабужских колоколов в исполнении лучших мастеров колокольного искусства со всей России.

Ежегодный фестиваль колокольного звона в Елабуге возрождает древние традиции, позволяет открыть новые страницы истории колокольного звона России, обменяться опытом. На фестиваль приезжают мастера-профессионалы, служители храмов, учащиеся и выпускники различных школ колокольного искусства. В нём участвуют не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, авторы и исполнители духовно-патриотических песен, мастера игры на древнерусских инструментах – колёсной лире и гуслях.

Выступления участников фестиваля будут проходить на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут традиционные звон-концерты на площади перед Спасским собором.

В рамках проведения фестиваля колокольного звона пройдут мастер-классы по колокольному искусству, народному танцу, будут организованы музыкальные пятачки, вечорки. На передвижных звонницах своё мастерство смогут показать не только профессионалы, но и любой гость Спасской ярмарки. В рамках фестиваля пройдёт круглый стол, участниками которого станут звонари, историки, краеведы.

 


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