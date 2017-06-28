Приглашаем на X юбилейную Всероссийскую Спасскую ярмарку

27 Июль 2017 | новости

С 4 по 6 августа 2017 года в Елабуге будет проходить X юбилейная Всероссийская Спасская ярмарка.

По установившейся традиции ярмарка проводится на территории заповедной части Елабуги в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодёжный» и центральных улиц в исторической части города.

На ярмарке будут представлены ювелирные украшения, национальные костюмы, модельная одежда, пуховые изделия, роспись по дереву, художественное ткачество, керамика, гжель, художественная обработка кожи, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, роспись по металлу, кружева из металла, изделия из лыка, стекла, лозы и многое другое.

Украшением ярмарки станут выступления профессиональных артистов и фольклорных коллективов. В «Городе мастеров» для всех желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров своими руками. На ярмарке будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления.

Впервые в этом году на Спасской ярмарке будет работать улица музеев Республики Татарстан, где все посетители смогут познакомиться с потенциалом музеев республики.

Новинками юбилейной ярмарки станут также Фестиваль родовых поместий России и Фестиваль водных фонариков.