О грозе о ветре предупреждает МЧС по РТ

27 Июль 2017 | новости

Консультация -предупреждение об интенсивности

метеорологических явлений

с 04 час. до 21 час. 28 июля

Утром, днем и вечером 28 июля местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с

на 28 июля

с 18 час. 27 июля до 18 час. 28 июля

Переменная облачность.

Ночью без осадков.

Днем местами дождь, гроза.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, утром и днем местами порывами до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +14..+17º,

максимальная температура воздуха днем +26..+29º.

на 29 июля

с 18 час. 28 июля до 18 час. 29 июля

Переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь, гроза.

Днем без осадков.

Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +15..+20º;

максимальная температура воздуха днем +28..+33º

на 30 июля

с 18 час. 29 июля до 18 час. 30 июля

Переменная облачность.

Ночью без осадков. Днем и вечером местами дождь, гроза.

Ветер южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +16..+21º;

максимальная температура воздуха днем +27..+32.