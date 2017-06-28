О грозе о ветре предупреждает МЧС по РТ

Консультация -предупреждение об интенсивности
метеорологических явлений
с 04 час. до 21 час. 28 июля
Утром, днем и вечером 28 июля местами на территории Республики Татарстан и в Казани ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с
на 28 июля
с 18 час. 27 июля до 18 час. 28 июля
Переменная облачность.
Ночью без осадков.
Днем местами дождь, гроза.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, утром и днем местами порывами до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +14..+17º,
максимальная температура воздуха днем +26..+29º.
на 29 июля
с 18 час. 28 июля до 18 час. 29 июля
Переменная облачность.
Ночью местами небольшой дождь, гроза.
Днем без осадков.
Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +15..+20º;
максимальная температура воздуха днем +28..+33º
на 30 июля
с 18 час. 29 июля до 18 час. 30 июля
Переменная облачность.
Ночью без осадков. Днем и вечером местами дождь, гроза.
Ветер южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +16..+21º;
максимальная температура воздуха днем +27..+32.