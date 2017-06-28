О грозе о ветре предупреждает МЧС по РТ

27 Июль 2017 | новости Печать

О грозе о ветре предупреждает МЧС по РТ

 

Консультация -предупреждение об интенсивности

метеорологических явлений 

 

с  04 час.  до 21 час.  28 июля

        Утром, днем и вечером 28 июля  местами на территории Республики Татарстан и в Казани  ожидается  гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с

 

                                                                на  28 июля

                                               с 18 час. 27 июля  до  18 час. 28 июля

 

Переменная облачность.

Ночью без осадков.

Днем местами дождь, гроза.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, утром и днем местами порывами до 15 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +14..+17º,

максимальная температура воздуха днем +26..+29º.

 

 

на  29 июля

с 18 час. 28 июля до 18 час. 29 июля

Переменная облачность.

Ночью местами небольшой дождь, гроза.

Днем без осадков.

Ветер  юго-западный 4-9 м/с, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +15..+20º;

максимальная температура воздуха днем +28..+33º

 

на  30 июля

с 18 час. 29 июля до 18 час. 30 июля

Переменная облачность.

Ночью без осадков. Днем и вечером местами  дождь, гроза.

Ветер  южный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +16..+21º;

максимальная температура воздуха днем +27..+32.


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