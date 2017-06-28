В Татарстане растут цены на продукты первой необходимости

27 Июль 2017 | новости

За год социально значимые сорта хлеба стали дороже в среднем на 9-10 процентов, а масло сливочное — сразу на четверть.

Согласно отчету Госалкогольинспекции Татарстана, в республике за последний год значительно выросли цены на товары первой необходимости, сообщает «Коммерсант».

На 1 июля 2017 года средняя розничная цена за 1 кг «Дарницкого» хлеба по региону составила 37 руб. 54 коп. На 1 июля 2016 года цена составляла 34 руб. 28 коп. Рост превысил 9,5 процента. Хлеб «Сельский» подорожал на 10,1 процента — с 37 руб. 75 коп. до 41 руб. 56 коп. за кг. Цена за белый хлеб из пшеничной муки первого сорта достигла 43 руб. 61 коп. (год назад — 39 руб. 99 коп.) Рост составил 9,05 процента.

Выросли цены на молочные продукты. Кефир до 1 процента жирности подорожал на 10,33 процента. Его цена за 1 кг на 1 июля этого года составляла 47 руб. 17 коп. (год назад — 42 руб. 75 коп.) Средняя цена за 1 кг сметаны 15-процентной жирности составила 141 руб. 86 коп., что на 11,8 процента больше, чем годом ранее. Творог нежирный стал стоить 225 руб. 80 коп., что на 11,3 процента больше, чем год назад.

Однако больше всего подорожали молоко и масло. Средняя цена за 1 кг молока 2,5 процента жирности достигла к июлю этого года 43 руб. 82 коп. (раньше было 38 руб. 50 коп.) Рост составил 13,8 процента. Средняя розничная цена за 1 кг сливочного крестьянского масла выросла сразу до 489 руб. 22 коп. (год назад она составляла 389 руб. 53 коп.). Таким образом, масло подорожало более чем на четверть — сразу на 25,6 процента.

Эксперты заявляют, что «социально значимые продукты дорожают не быстрее и не медленнее прочих», а их резкое удорожание свидетельствует о реальной инфляции в стране.

Рост цен на социально значимые продукты продолжается на фоне сокращения доходов населения. По данным Татарстанстата, в январе — апреле 2017 года средние доходы жителя Татарстана составляли 27,9 тыс. в месяц. За год они сократились на 3,2 процента. При этом реальные денежные доходы упали сразу на 6,5 процента, а реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) упали на 7 процентов. При этом власти продолжают отчитываться о росте средней зарплаты в регионе. В апреле она составляла по региону 30,55 тыс. руб. (с номинальным ростом 7,4 процента за год), пишет Татар-информ.