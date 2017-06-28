Прокуратура Кукморского района выявила нарушения законодательства о занятости населения

27 Июль 2017 | Прокуратура Печать

Прокуратура Кукморского района выявила нарушения законодательства о занятости населения

Прокуратура Кукморского района провела проверку исполнения законодательства о занятости населения обществом с ограниченной ответственностью «Игенче Плюс».

Согласно законодательству граждане имеют право на выбор места работы путем прямого обращения к работодателю, или путем бесплатного посредничества органов службы занятости, или с помощью других организаций по содействию в трудоустройстве населения. При этом работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Как показала проверка, в июне 2017 года при наличии вакантных должностей рабочих сведения об этом проверяемое предприятие в районный Центр занятости населения не представило.

В целях устранения этого нарушения прокуратура района внесла в адрес директора ООО «Игенче Плюс» представление, которое находится на стадии рассмотрения.


Прокуратура Кукморского района


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