В рамках программы «Парки и скверы» благоустроят 68 парковых территорий Татарстана

27 Июль 2017 | новости

В Татарстане на благоустройство общественных пространств выделили 3 млрд рублей. Об этом заявил за круглым столом в Казани начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ Ильдус Насыров, сообщает издание «События».

В рамках масштабной программы число благоустроенных парков и скверов увеличится с 57 до 68. В программу включено еще 11 новых объектов.

Ильдус Насыров отметил, что в настоящее время распоряжение Кабинета министров РТ находится на подписи. Как только документ выйдет, пройдут дополнительные торги, определятся подрядчики дополнительных объектов, вошедших в программу, и начнутся работы.

Масштабная работа на данный момент уже проделана по благоустройству общественных пространств в Казани. За последние четыре года в городе обновлено и создано 49 объектов на сумму более 2 млрд рублей, общая площадь парковых зон увеличилась на 84 га. Завершаются работы по благоустройству таких крупных мест отдыха горожан, как Горкинско-Ометьевский лесопарк, парки Крылья Советов, Черное озеро, Урицкого и Победы. Среди новых объектов планируется обновление и благоустройство Детского парка по ул. Сыртлановой.

В прошлом году впервые за последние десятилетия был заложен Горкинско-Ометьевский лесопарк. В парке в этом году планируется установка устройств дополнительных экологических пешеходных дорожек с освещением и парковочных мест с входными группами для маломобильных групп населения, площадки для выгула собак, обустройство профессиональной и любительской лыжных трасс, укрепление оврага со стороны улицы Братьев Касимовых. Проектом запланированы площадки для тихого отдыха с качелями и перголами, а также для занятий различными видами активного отдыха и спорта.

В парке Урицкого, где в 2016 году благоустроено озеро и канал, оборудованы игровые и спортивные площадки, площадка для выгула собак, предполагается выполнить устройство зеленого амфитеатра в чаше котлована, проложить дополнительное освещение.