В Казани появится площадка мультимедийной выставки «Россия – Моя история»

27 Июль 2017 | новости

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В ноябре этого года на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» откроется мультимедийный комплекс, посвященный истории России с древнейших времен до современности. Он будет создан в рамках проекта «Россия – Моя история».

Особенностью казанской площадки проекта станет включение экспозиций, посвященных истории и культуре Татарстана, отмечают ее организаторы.

Проект отличает использование передовых технологий, проекционных инсталляций, купольных сфер, масштабных панорам и «живых книг», причем эффект информационного погружения усиливается с помощью профессиональных звуковых и световых систем. Основана выставка на мультимедийных экспозициях «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе», «ХХ век. 1945–2000 гг.».

Напомним, проект по созданию исторических парков «Россия – Моя история» реализуется при поддержке Президента РФ Владимира Путина. Его цели – укрепление патриотизма, развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности и духовности. Парки проекта уже существуют в Москве и Уфе. До конца 2017 года планируется создать аналогичные площадки в 16 регионах России.

Ранее сообщалось, что площадку мультимедийной выставки в Казани предполагается открыть к 4 ноября 2017 года – Дню народного единства.