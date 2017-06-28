Декретный отпуск: как рассчитать, оформить и получить выплаты

27 Июль 2017 | новости

Мы составили гид для будущих мам и рассказываем про отпуск по беременности и родам и пособия при рождении ребёнка.

Что такое декретный отпуск?

В ноябре 1917 года Совнарком РСФСР принял Декрет «О пособии по беременности и родам». С тех пор период, когда женщина готовится к материнству и ухаживает за новорождённым, в народе называют декретным отпуском, или декретом.

С правовой точки зрения декрет делится на:

1. Отпуск по беременности и родам (может взять только будущая мама).

2. Отпуск по уходу за ребёнком (может взять папа или, к примеру, бабушка).

Оба предоставляются и оплачиваются только в том случае, если работа официальная и работодатель делает отчисления в Фонд социального страхования.

На время декретного отпуска за женщиной сохраняется её место работы.

Сколько длится отпуск по беременности и родам?

Будущей маме нужно подготовиться к родам, а уход за новорождённым требует много времени и сил. В качестве меры социальной поддержки государство гарантирует работающим женщинам право на отпуск по беременности и родам (БиР).

Отпуск по беременности и родам состоит из дородового и послеродового периода. Предполагаемую дату родов устанавливает гинеколог. Врач также выписывает больничный по беременности и родам.

Обычно в декрет уходят на 30-й неделе, а соответствующий отпуск составляет 140 дней.

В некоторых случаях женщина может уйти в декрет раньше, тогда его продолжительность будет больше.

При усыновлении или удочерении женщине предоставляется только послеродовая часть отпуска по БиР — 70 дней на одного ребёнка и 110 на двух и более.

Чтобы продлить послеродовую часть отпуска по БиР, нужно оформить ещё один больничный и написать заявление работодателю.

Можно ли ещё продлить отпуск по беременности и родам?

К отпуску по БиР можно присоединить обычный. Согласно статье 260 Трудового кодекса РФ, плановый отпуск можно взять:

перед уходом в декрет (до 30 недели беременности);

после окончания отпуска по БиР (по истечении 140 дней);

после окончания отпуска по уходу за ребёнком.

При этом неважно, отработала ли женщина в организации полгода и на какую дату её поставили в графике отпусков.

Как оформить отпуск по беременности и родам?

Чтобы уйти в декрет, нужно написать заявление на имя директора.

В шапке заявления следует указать Ф.И.О. и должность руководителя, а также имя адресанта. В тексте должна фигурировать просьба предоставить отпуск по БиР (с указанием дат на основании больничного) и начислить положенные пособия. В конце — подпись с расшифровкой и дата. К документу нужно приложить лист нетрудоспособности.

На основании заявления в организации издаётся приказ о предоставлении отпуска по беременности и родам. Женщина знакомится с ним под подпись. А в течение 10 дней ей начисляются декретные.

Как оплачивается отпуск по беременности и родам?

Уходя в декрет, женщина получает соответствующее пособие.

Пособие по беременности и родам выплачивается единовременно и суммарно за все дни отпуска.

Пособие по беременности и родам (ППБиР) составляет 100% от среднего заработка за два года, предшествовавших декрету. Рассчитывается оно по следующей формуле:

ППБиР = доходы за 2 года до декрета / 730 или 731 день × количество дней декрета.

При этом средний заработок не должен превышать установленного законом максимума: в 2015 году эта сумма составила 670 000 рублей, в 2016 — 718 000 рублей. Кроме того, из общего количества дней в двухлетнем периоде исключаются больничные, отпуска за свой счёт, отгулы и прочие периоды, в которые на работника не начислялись страховые взносы.

Посчитать своё пособие по беременности и родам можно с помощью калькулятора на сайте Фонда социального страхования. Поскольку декретные начисляются на основании больничного, расчёт ведётся как для оплаты листка нетрудоспособности.

Какие ещё выплаты и пособия положены мамам?

Помимо декретных, женщина вправе рассчитывать ещё на несколько пособий (плюс материнский капитал при рождении второго ребёнка и последующих).

1. Пособие при постановке на учёт в ранние сроки — 613 рублей (по состоянию на февраль 2017 года). Выплачивается вместе с пособием по БиР, если женщина обратилась к врачу до 12 недель беременности и написала соответствующее заявление работодателю.

2. Пособие при рождении ребёнка — 16 350 рублей (по состоянию на февраль 2017 года). Выплачивается единовременно одному из родителей. Если оформляет мама, она должна написать заявление, приложить свидетельство о рождении ребёнка и справку, что отец не воспользовался пособием.

3. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в размере 40% от среднего заработка.

Кто может взять отпуск по уходу за ребёнком?

По окончании отпуска по БиР женщина может взять отпуск по уходу за ребёнком или выйти на работу. В последнем случае отпуск по уходу за ребёнком может оформить папа, бабушка или другой родственник, который будет сидеть с малышом. Они могут получать пособие.

Отпуск по уходу за ребёнком может длиться до достижения малышом 3 лет, но оплачиваются только первые 1,5 года.

В период от 1,5 до 3 лет выплачивается ежемесячная компенсация — 50 рублей.

Алгоритм расчёта пособия по уходу за ребёнком (ППУР) примерно следующий:

ППУР = доходы за 2 года до декрета / 730 или 731 день × 30,4 × 40%.

При этом действуют те же ограничения, что и при расчёте пособия по БиР.

Обратиться за пособием по уходу за ребёнком можно в течение 6 месяцев с момента, когда ребёнку исполнилось полтора года. Право на него сохраняется, даже если выйти на работу на неполный день или брать работу на дом.

Как оформить отпуск по уходу за ребёнком?

Чтобы уйти в отпуск по уходу за ребёнком и получить соответствующее пособие, нужно написать заявление работодателю и приложить к нему:

свидетельство о рождении (усыновлении) ребёнка;

справку о том, что второй родитель или никто из родителей не получает ППУР;

справку о доходах с прежнего места работы (если она менялась в последние два года);

справку с места работы по совместительству, что там ППУР не начислялось (если работник является совместителем).

Могут ли уволить женщину в декрете?

Согласно статье 261 Трудового кодекса РФ, работодатель не может расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной и женщиной в декрете.

Женщину в декрете нельзя уволить, даже если трудовые отношения носили временный характер: срочный трудовой договор продлевается до окончания отпуска по БиР.

Исключение — ликвидация организации. Но даже если компанию постигнет крах, мама сможет получить причитающиеся ей пособия через органы соцзащиты.

Лайфхакер