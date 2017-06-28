В Кукморском лагере “Сосенка” началась военно-патриотическая смена “Дневной дозор” (фото)

27 Июль 2017 | новости Печать

В Кукморском лагере “Сосенка” началась военно-патриотическая смена “Дневной дозор” (фото)

В детском оздоровительном лагере “Сосенка” началась военно-патриотическая смена “Дневной дозор”

Торжественное открытие состоялось с участием начальника отдела МВД по Кукморскому району Рамиля Нургалиева. Рамиль Ришатович пожелал ребятам хорошего отдыха и незабываемых дней в лагере.

В рамках профильной смены сотрудниками службы уголовного розыска была проведена лекция по профилактике фактов мошенничества.

Также в гостях побывали специалисты службы психологического центра "Семицветик" Сабинского района, они провели групповые тренинги на сплоченность коллектива, командообразования, веревочный курс тимбилдинга. Ребята чувствовали себя вместе с психологами очень комфортно и свободно.

Надеемся, что смена пройдёт незабываемой, плодотворной и с пользой для всех, сообащет Айгуль Сафина.


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