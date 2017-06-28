Специальной комиссией с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия была проверена готовность хозяйств района к уборочным работам. Наряду с состоянием зернотоков и техники, которая выйдет на поля, комиссия ознакомилась с условиями оплаты труда, поощрений, соревнований.
В Кукморском районе проверена готовность хозяйств района к уборочным работам
27 Июль 2017 | Сельское хозяйство Печать
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