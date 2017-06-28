Учащаяся Поч.Кучукской школы делится впечатленями об отдыхе в лагере “Сэлэт-Болгар”

27 Июль 2017 | новости

Сэлэт….Сэлэт…Сэлэт. Что же мы понимаем под этим словом? Для кого-то это просто набор букв, для людей, знающих татарский язык, это слово имеет значение «талант», и лишь для некоторых “Сэлэт” - это целая жизнь! Форум «Сэлэт», организованный впервые в 1994 году, является одним из самых масштабных проектов, реализуемых в Татарстане.

«Сэлэт» - это особый мир, в котором стоит побывать каждому школьнику и студенту. Стать частью данного проекта посчастливилось и ученице Починок Кучукской средней школы, проживающей в деревне Княбаш, Ильсие Шайхутдиновой. В течение всего года она усердно готовилась, старалась участвовать во всех конкурсах, ведь отбор в лагерь проводился на конкурсной основе. И вот - долгожданный момент….она стала участницей 1 смены “Сэлэт-Болгар 2017”.

- Я искренне советую всем детям посетить “Сэлэт”. Это не только лагерь, это школа жизни, это шквал эмоций, это воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Я жалею, что раньше не знала об этом проекте. Впредь, стану его постоянным участником, - говорит Ильсия.

Как говорит наш Президент Рустам Минниханов, «Сэлэт» - хорошая площадка для развития интеллектуального и творческого потенциала талантливой молодежи. Нам остается лишь пожелать процветания данному проекту!

Алия СИБГАТУЛЛИНА