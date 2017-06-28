В Поч.Кучуке состязались специалисты отделов ЗАГС из 8 районов (фоторепортаж)

27 Июль 2017 | новости

В деревне Поч.Кучук нашего района прошел зональный этап республиканского конкурса профессионального мастерства среди специалистов отделов (управлений) ЗАГС исполнительных комитетов муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации актов гражданского состояния». Свое мастерство представили конкурсанты из Кукморского, Атнинского, Балтасинского, Арского, Пестречинского, Сабинского, Мамадышского, Тюлячинского районов. Теперь регистрировать браки можно и в сельских поселениях. Поэтому среди участников были не только специалисты органов ЗАГС исполнительных комитетов городских округов и райцентров республики, но и сельских поселений.

Конкурсантов поздравили заместитель начальника Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан Ринат Ахметзянов, заместитель руководителя районного Исполнительного комитета Рузалия Галиева. В состав жюри вошли долгие годы проработавшая в районном отделе ЗАГС и вышедшая на заслуженный отдых Гульсинур Аксанова и работник районного Дома культуры, режиссер Рамиль Саляхутдинов.

После упорной борьбы участников стали известны итоги конкурса. 1 место занял специалист из Мамадыша, 2 место – из Арска, на третьем месте участница из Богатых Сабов. Участникам из Кукмора, Балтасей, Атни, Пестрецов, Тюлячей были вручены дипломы участника. За сохранение традиций марийского народа и радушный прием гостей ансамблю «Кна Вел» (руководитель Леонид Искаков) было вручено Благодарственное письмо Управления ЗАГС.

Украшением праздника стали песни в исполнении группы «Сылу кызлары», выступления ансамбля «Кна Вел».

Алсу САЛЯХУТДИНОВА, фото автора