Автодороги, ведущие к деревням Верхний Кумор, Красная Гора, Важашур, Салтык-Ерыклы, Княбаш, будут покрыты асфальтом (фото)

27 Июль 2017 | новости Печать

Автодороги, ведущие к деревням Верхний Кумор, Красная Гора, Важашур, Салтык-Ерыклы, Княбаш, будут покрыты асфальтом (фото)

Для этих целей по федеральной целевой программе  выделено 348 миллионов 190 тысяч рублей

В настоящее время по инициативе первого президента Минтимера Шаймиева в республике реализуется грандиозный многолетний проект – подведение дорог с твердым покрытием ко всем без исключения населенным пунктам. Учитывая наличие разветвленной сети филиалов по всей республике, Дорожный ремонтно-строительный участок «Кукморский» Сабинского филиала акционерного общества «Татавтодор» взял на себя выполнение этой сложнейшей задачи.

В этом году автодороги района, ведущие к деревням Верхний Кумор, Красная Гора, Важашур, Салтык-Ерыклы, Княбаш – общей протяженностью  12,5 километров, будут покрыты асфальтом. Для этих целей по федеральной целевой программе  выделено 348 миллионов 190 тысяч рублей. К осени на всех участках работы будут завершены, объекты будут сданы в эксплуатацию.

Алсу САЛЯХУТДИНОВА, фото автора

 

 


 


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