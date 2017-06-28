Водитель «Гранты» насмерть сбил женщину с детской коляской

26 Июль 2017 | новости

ДТП со смертельным исходом произошло в селе Большое Афанасово Нижнекамского района — водитель за рулем «Лады Гранты» насмерть сбил женщину, которая шла с детской коляской по обочине.

Как сообщили KazanFirst в республиканском отделе пропаганды ГИБДД, это были бабушка с внуком. По предварительным данным, 66-летняя женщина переходила дорогу с коляской в неположенном месте — всего в 20 метрах от «зебры». Пенсионерка погибла сразу же, у ребенка диагностировали перелом ключицы, его оправили в реанимацию. За рулем «Гранты» находился 55-летний мужчина.