Женщина после смерти родила ребенка в гробу - настоящее чудо!

26 Июль 2017 | новости

В жизни случаются вещи, которые не поддаются никакому объяснению. И этот случай из их числа. В Торонто произошел уникальный случай — рождение ребенка в гробу. Этот случай нельзя назвать…

В жизни случаются вещи, которые не поддаются никакому объяснению. И этот случай из их числа.

В Торонто произошел уникальный случай — рождение ребенка в гробу. Этот случай нельзя назвать ничем иным, кроме как чудом.

Самое печальное в этой истории то, что женщина, находившаяся на 7 месяце беременности, ехала в больницу, но потеряв управление, попала в ужасное ДТП, в результате которого скончалась от многочисленных травм головы и грудной клетки. Врачи констатировали смерть и матери и ребенка.

На следующий день, во время похорон, в момент погребения был услышан плач ребенка. И он раздавался не откуда-то, а из гроба! Каково же было удивление людей, увидев столь необыкновенное явление! Ведь женщина была мертва уже 23 часа, 17 часов тело женщины находилось в холодильнике морга. Как ребенок выжил без кислорода — остается загадкой для всех. Это явление не смог объяснить даже врач, констатировавший смерть женщины: «Я работаю врачом 22 года… Я не знаю чем это назвать, если не чудом!».

Девочка родилась слабой и в течение 4 месяцев была инкубаторе.

Имя женщины, ребенка и семьи не разглашаются в целях безопасности.

Женщина из Торонто родила ребенка после того как её тело уже опускали в гробу под землю. Как врачи не усмотрели то что ребенок жив остается загадкой, но то что девочка выжила, является прямым доказательством что чудеса бывают.

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