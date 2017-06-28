В ПФР рассказали, когда работающим пенсионерам ждать следующей прибавки

26 Июль 2017 | Новости Пенсионного фонда Печать

В ПФР рассказали, когда работающим пенсионерам ждать следующей прибавки
Следующий перерасчет пенсий работающих пенсионеров, после которого их доход снова вырастет с учетом уплаченных работодателями страховых взносов за прошедший год, пройдет в августе 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
 
 
Ранее пресс-служба ПФР сообщала, что работающие пенсионеры в августе станут получать в среднем на 200 рублей больше после перерасчета пенсий с учётом уплаченных страховых взносов работодателями за прошедший год. На такой перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер.


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