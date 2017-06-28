На конкурсе судомоделистов, который прошел в Тетюшах, учащиеся Поч.Сутерской средней школы заняли почетное первое место, а их учитель Алексей Кузнецов, победив в конкурсе, стал обладателем гранта на сумму 50 тысяч рублей, сообщил наш внештатный корреспондент Артур Закиев. Фотография Алексея Кузнецова заслуженно украшает Доску Почета района. Его воспитанники ежегодно добиваются успехов в техническом творчестве.
Учащиеся Поч.Сутерской средней школы заняли первое место на конкурсе судомоделистов
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