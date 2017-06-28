В Шемордане трое мужчин напали на двух инспекторов ДПС (видео)

26 Июль 2017 | новости

24 июля вечером в селе Шемордан во время патрулирования сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Лада Калина», водитель которого подозрительно себя вел.

Полицейские направились к автомобилю, чтобы осуществить проверку, однако дорогу служебной машине перегородили трое мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Инспектор ДПС потребовал освободить проезжую часть и мужчины отступили в сторону. Когда сотрудники полиции проверяли водителя «Лады», к ним снова подошли вышеуказанные лица и начали препятствовать выполнению служебных обязанностей полицейскими. Мужчины принялись оскорблять инспекторов ДПС, потребовали покинуть населенный пункт, один из них оттолкнул инспектора в сторону, повредив форменное обмундирование, а затем набросился на него. Двое других мужчин напали на второго полицейского.

В попытке остановить нападавших один из сотрудников полиции произвел предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило нападавших. Злоумышленники попытались завладеть табельным оружием полицейского. Учитывая, что указанные лица создавали угрозу жизни и здоровью, инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил в ногу одного из мужчин.

С огнестрельным ранением левой голени один из злоумышленников был госпитализирован в Сабинскую районную больницу. Пострадавшему полицейскому также была оказана медицинская помощь. Двое других нападавших были задержаны и доставлены в местный отдел полиции. Как выяснилось, один из них ранее семь раз судим за кражи и грабежи. Раненый мужчина ранее был судим за убийство, в настоящее время находится под административным надзором.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Татар-информ