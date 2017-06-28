Жители Уруссу переходят на индивидуальное теплоснабжение

26 Июль 2017 | новости

Жители более 3 тысяч квартир в пгт Уруссу Ютазинского района РТ подали заявления на монтаж индивидуальных источников теплоснабжения.

Соответствующие работы проходят в рамках республиканской программы по обеспечению населения Уруссу альтернативными источниками тепла – двухконтурными котлами. В этом году объем финансирования программы составляет 163,86 млн рублей. Об этом сегодня в ходе интервью в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель генерального директора Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ Евгений Волков.

С каждым собственником квартиры заключается договор лизинга, который предусматривает долгосрочную аренду оборудования сроком на 7 лет.

В настоящее время в поселке работают 9 специализированных подрядных организаций. Монтаж газового оборудования произведен в 2,4 тысячи квартирах, что составляет 86 процентов от общего числа квартир. Установлено более 2,1 тысячи котлов, в 1,9 тысячи квартирах выполнена внутриквартирная система отопления. На стадии завершения работы в 11 многоквартирных домах, еще в 29 домах отопительное оборудование должно заработать к началу отопительного сезона 2017-2018 года.

23 объекта социально-культурной сферы уже переведены на двухконтурные котлы или электрические водонагреватели. Все работы финансируются из республиканского бюджета и не несут нагрузки на население.

Евгений Волков поделился планами Фонда: «Мы планируем перевести на индивидуальные системы отопления все 3417 квартир в Уруссу, установить четыре газораспределительных шкафа, построить 23,6 км подводящих, кольцующих и фасадных газопроводов».

Ранее сообщалось, что около 800 собственников квартир уже заметили уменьшение суммы в платежках за квартплату после установки индивидуальных источников теплоснабжения.