В Кукморе в летнем читальном зале рассказали о терроризме

26 Июль 2017 | новости

Накануне в Парке культуры и отдыха имени Атласа Булатова с 17.00 до 19.00 часов работал летний читальный зал. Сотрудники центральной и детской библиотек представили свежие выпуски журналов на любой вкус и для всех возрастов. Также была проведена беседа «Скажи терроризму - нет!». Из беседы ребята узнали, что такое терроризм, его виды, каковы его цели. Также ребята получили буклеты «Антитеррор».