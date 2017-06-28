Накануне в Парке культуры и отдыха имени Атласа Булатова с 17.00 до 19.00 часов работал летний читальный зал. Сотрудники центральной и детской библиотек представили свежие выпуски журналов на любой вкус и для всех возрастов. Также была проведена беседа «Скажи терроризму - нет!». Из беседы ребята узнали, что такое терроризм, его виды, каковы его цели. Также ребята получили буклеты «Антитеррор».
В Кукморе в летнем читальном зале рассказали о терроризме
Сотрудниками библиотеки была проведена беседа «Скажи терроризму - нет!»
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