По подозрению в мошенничестве арестован ассистент кафедры КНИТУ-КХТИ

26 Июль 2017 | новости

Игорь Дубовик является одним из фигурантов дела о мошенничестве.

Вахитовский районный суд Казани арестовал ассистента кафедры «Инноватики в химической технологии» КНИТУ-КХТИ Игоря Дубовика.

По ходатайству следователя ГСУ МВД по РТ Дубовик отправлен под домашний арест до 17 сентября. Защита предлагала суду местом отбывания домашнего ареста избрать дом матери Дубовика.

Задержан Игорь Дубовик был 24 июля. Он является одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Причастность Дубовика подтверждается показаниями также задержанного проректора КНИТУ-КХТИ Александра Кочнева.

Игорь Дубовик свою причастность к совершению преступления признал, с ходатайством следствия об аресте согласен, активно сотрудничает со следствием.

Татар-информ