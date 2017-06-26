Какой будет погода в августе и когда в Татарстан придет бабье лето

26 Июль 2017 | новости

Профессор КФУ рассказал, чем опасно глобальное потепление и почему на территории республики наблюдаются природные катаклизмы.

Долгожданное лето в этом году пришло в Татарстан с большим опозданием и не часто баловало жаркими деньками. Оно запомнилось градом и ураганами в июне, продолжительными ливнями и грозами в июле. Гидрометцентр РТ на каждой неделе предупреждал об ухудшении погодных условий и рассылал штормовые предупреждения. Какими будут предстоящие август и сентябрь, ИА «Татар-информ» узнал у заведующего кафедрой метеорологии КФУ, доктора географических наук, профессора Юрия Переведенцева.

Июль: сначала холодный, а в конце жаркий

Июнь и начало июля были прохладными. Температура воздуха в первой декаде второго летнего месяца была ниже климатической нормы на целых три градуса. Вторая декада выправила ситуацию, среднесуточная температура поднялась до 22 градусов. В начале третьей декады месяца похолодало, погода вновь стала неустойчивой. Однако уже в конце этой недели по прогнозу Юрия Переведенцева воздух прогреется до 25-27 градусов. В субботу – 29 июля ожидается до 30 градусов тепла. В целом температура воздуха в последние десять дней месяца будет в пределах климатической нормы.

В целом по количеству осадков и среднесуточным температурам (на 1,5 градуса со знаком плюс) средний месяц лета перебрал норму. Нормой температуры в июле считается около 20 градусов тепла. Профессор КФУ пояснил, почему на территории республики часто наблюдаются погодные аномалии.

Они связаны с циркуляцией атмосферы. Татарстан все время подвергается северо-западной и западной циркуляциям. Если бы на территорию республики пришли сухие воздушные массы с юга, то здесь бы установилась жара, как в 2010 году, когда к нам пришли теплые воздушные массы с Казахстана. А что мы наблюдаем сейчас? Приходит череда влажных и прохладных циклонов из Атлантики. Поэтому с влагой перебор, а с теплом – недобор. Есть цикличность в циркуляции атмосферы, так уж она устроена», – сказал Юрий Переведенцев.

Эксперт считает, что год на год не приходится. Если это лето выдалось дождливым, то на будущий год все сложится иначе. Возможно, придет блокирующий антициклон и установится жара до 30 градусов.

Глобальное потепление и катаклизмы

Доктор географических наук заметил, что с каждым годом температура воздуха становится выше и выше. В атмосфере происходит больше испарений. Дело в том, что в летний период сильно развита конвекция, когда почва прогревается, воздушные потоки идут вверх. В результате постоянно образуются кучевые облака.

От глобального потепления никуда не денешься. Оно есть, и будет. За последние сто лет потеплело на один градус, и это очень большая цифра. Считается, что в естественных условиях такое потепление происходит за миллионы лет. На данный процесс существенно влияет антропогенное воздействие, – пояснил Юрий Переведенцев. – Вы обращали внимание, что когда нормальная температура тела человека (36,6 градуса) повышается лишь на 0,4 градуса, то он уже болен. Тоже самое происходит с природой. В результате мы наблюдаем различные катаклизмы – наводнения, цунами. Научные мужи считают, что всему виной глобальное потепление климата».

Планета большая, но основной нагрев воздуха происходит в умеренных широтах. Так, над европейской частью России, включая Татарстан, появилась область пониженного давления, в которую, как в воронку, затягиваются циклоны. И этот процесс стабилен, в то время как в Европе сейчас стоит 40-градусная жара, бушуют пожары.

Август не преподнесет сюрпризов

Делая долгосрочные прогнозы, Юрий Переведенцев руководствуется данными Гидрометцентра России. Осадки и температура в августе будут в пределах нормы. В последний месяц лета средняя температура воздуха будет на уровне 17-18 градусов со знаком плюс, ожидается около 60 мм осадков.

Бабье лето придет в середине сентября

Сентябрь будет влажным и теплым. Температурной нормой в первый месяц осени считается 11 градусов, а нормой осадков – более 50 мм. Однако специалисты прогнозируют температуру выше нормы на 2 градуса. Бабье лето наступит в середине сентября, после некоторого похолодания.

Тепло возвратится только при антициклоне. Обычно бабье лето длится одну-две недели, но бывает и дольше. Оно придет во второй-третьей неделе месяца. В этот период воздух может прогреться до 25 градусов», – сказал эксперт КФУ.

Собеседник ИА «Татар-информ» отметил, что вероятность долгосрочного прогноза составляет 60-70 процентов. Достоверны лишь метеопрогнозы на ближайшие трое суток.