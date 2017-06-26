Хорошие новости для пользователей гаджетов

26 Июль 2017 | Специалисты советуют

Уважаемые налогоплательщики!

Управление ФНС России по Республике Татарстан сообщает о вводе в промышленную эксплуатацию мобильных приложений для интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» разработанных для операционных систем iOS и Android.

Данное мобильное приложение доступно для скачивания в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» позволяет пользователю:

получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо всех постановках на учет в налоговых органах;

получать актуальную информацию о налоговой задолженности, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, мерах принудительного взыскания задолженности.

Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ, отслеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.