Сотрудники полиции Кукморского района задержали подозреваемого в разбое

26 Июль 2017 | Происшествия в Кукморе

20 июля около 17.00 в дежурную часть ОМВД России по Кукморскому району от участкового деревни Кошкино поступило сообщение о совершенном разбое.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы, установили обстоятельства произошедшего.

Вечером к 75-летней пенсионерке постучались в дверь. Подумав, что пришли соседи, она пошла открывать дверь. Во дворе стоял 19-летний местный житель, который угрожая ножом, начал требовать деньги.

Испугавшись, пожилая жительница попыталась закрыть дверь, но злоумышленник толкнул ее в дом, повалил на диван и, пригрозив убийством, продолжал требовать деньги. Опасаясь за свою жизнь, она указала ему место, где лежали деньги. Взяв из кошелька 12 500 рублей, злоумышленник скрылся.

Потерпевшая обратилась к участковому уполномоченному полиции, который вызвал следственно-оперативную группу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Он признался в содеянном и изложил все обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что это не первый совершенный на счету подозреваемого разбой. Ранее задержанный, встретив пожилую женщину на улице, предложил ей свою помощь донести воду в пластиковых бутылках до дома. По приходу во двор, он попросил за услуги деньги, но получил отказ. Тогда молодой человек из кармана брюк достал нож и потребовал денег. Пенсионерка отдала ему 100 рублей, однако опасаясь за свою жизнь, о данном факте никому не рассказывала.

В настоящее время по двум фактам в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного по ч.2 и ч.3 ст. 162 УК РФ «Разбой».