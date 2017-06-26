В Кукморе на пожаре погибли двое человек

26 Июль 2017 | новости Печать

В Кукморе на пожаре погибли двое человек

С начала года в районе произошло 24 пожара (в том числе 6 случаев в летний период), 3 человека получили телесные повреждения, двое погибли.

  Ущерб от возгораний составил 1 миллион 520 тысяч рублей, всего сгорело 16 помещений, в том числе дома и хозяйственные постройки, 7 помещениям нанесен ущерб. Об этом нам сообщил инспектор межрайонного отделения надзорной деятельности Фархад Каримуллин.


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