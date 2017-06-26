В Кукморе проверили условия и охрану труда на строительном объекте дома по улице Гафиатуллина

26 Июль 2017 | новости Печать

В Кукморе проверили условия и охрану труда на строительном объекте дома по улице Гафиатуллина

Состоялось выездное заседание Координационного совета по условиям и охране труда на строительном объекте 40-квартирного жилого дома по улице Гафиатуллина города Кукмор. 

Секретарь Координационного совета Алмаз Хакимуллин выступил с вопросами о необходимости обеспечений безопасных условий труда, техники безопасности на строительном объекте. Мастер участка Айдар Давлетшин ознакомил членов Координационного совета  с ходом  строительства на  данном объекте, ответственный  по охране труда общества «Строй-Гарант» Нияз Ризванов - с состоянием охраны труда на строящемся здании, а также рассказал о проведенной работе с работниками предприятия по соблюдению правил охраны труда на высоте, обеспеченности рабочих средствами индивидуальной защиты.

 


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