Этот ужасающий случай произошел в индийском штате Одиша. Первыми холмик со свежим песком нашли дети.

Когда они поняли, что там закопано нечто странное, тут же побежали за старшими. Через несколько минут вокруг находки скопились десятки людей. Как только взрослые начали копать, из песка показалась детская ручка. Оказалось, что возле компостной ямы закопана маленькая девочка, которой было всего несколько часов отроду. Малышка была замотана в тряпку, лицо прикрыто, чтобы заглушить плачь. Самое страшное, что подобные случаи в Индии – не редкость. Если в бедной семье рождается девочка, это большая проблема. Ведь ребенок вырастет, и ее нужно будет выдать замуж, а для этого необходимо собрать не малое приданное. Поэтому некоторые решаются на такие чудовищные поступки…

Opгaны пpaвoпopядкa быcтpo дocтaвuлu мaлышку в бoльнuцу. Kaк cooбщuлu тaм, кpoxe былo буквaльнo нecкoлькo чacoв oт poду, вeдь ee гoлoву пoкpывaл пoлузacoxшuй cлoй пepвopoднoй cмaзкu. Ceйчac пoлuцeйcкue выяcняют лuчнocтu poдuтeлeй дeвoчкu.