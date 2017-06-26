Водоемы Казани очистят от сине-зеленых водорослей при помощи ультразвука

25 Июль 2017 | новости

Экологами в качестве пилотного проекта установлен аэратор и ультразвуковое оборудование, сообщает ИА «Татар-информ». Их воздействие уже дало положительный эффект – водоем практически полностью очистился от водорослей. Сначала оборудование работало на правом берегу озера, теперь переместилось на середину, после чего уже будет очищать воду со стороны левого берега. Ультразвук и аэратор потребляет электричества как обычный утюг, а эффект - колоссальный. Если приборы покажут свою эффективность, они появятся на всех казанских водоемах, страдающих от бурного размножения сине-зеленых водорослей.

Заместитель начальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Алмаз Исмагилов рассказал, что на сегодняшний день у министерства имеется три подобных комплекта оборудования. После ряда исследований будут определены озера в Казани, которые нуждаются в очистке от сине-зеленых водорослей в первую очередь, – на них и будут установлены оставшиеся два комплекта аэратора и ультразвукового оборудования.

В этом году «цветение» сине-зеленых водорослей началось в июле, и активная его фаза по прогнозам экспертов наступит в августе. Напомним, в прошлом году в столице было зафиксировано бурное «цветение» сине-зеленых водорослей, или цианобактерий, некоторые виды которых производят токсины, воздействующие на животных и людей. В частности, в 2016 году в Казани фиксировались случаи массового мора рыбы и уток.