МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре

25 Июль 2017 | новости Печать

МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 

 

Днем 26 июля на территории Республики Татарстан местами ожидается  гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.

 

на  26 июля

Переменная облачность. Местами дождь, днем в отдельных районах с грозой. Ветер западный 6-11, местами порывами до 14, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10..+14º,  максимальная температура воздуха днем +21..+24º.

 

на  27 июля

Переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10, местами порывами до 13 м/с.   Минимальная температура воздуха ночью +12..+17º, максимальная температура воздуха днем +22..+27º.

 

на  28 июля

Переменная облачность. Местами дождь. Днем в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, южный 5-10, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с.   Минимальная температура воздуха ночью +13..+18º, максимальная температура воздуха днем +23..+28º.

 


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