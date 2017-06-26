МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре

25 Июль 2017 | новости

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений

Днем 26 июля на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 18 м/с.

на 26 июля

Переменная облачность. Местами дождь, днем в отдельных районах с грозой. Ветер западный 6-11, местами порывами до 14, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10..+14º, максимальная температура воздуха днем +21..+24º.

на 27 июля

Переменная облачность. Местами дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10, местами порывами до 13 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12..+17º, максимальная температура воздуха днем +22..+27º.

на 28 июля

Переменная облачность. Местами дождь. Днем в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, южный 5-10, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13..+18º, максимальная температура воздуха днем +23..+28º.