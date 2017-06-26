Врачи РКБ провели уникальную операцию по восстановлению бедренной кости

25 Июль 2017 | новости

(Казань, 25 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Травматологи-ортопеды РКБ совместно с компанией Arthrex (США, Германия) впервые в России провели уникальную операцию по восстановлению бедренной кости, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-секретарь РКБ Гузелия Ханипова.

Операция носит название – трохлеопластика бедренной кости, другими словами, это хирургическое восстановление блочной поверхности бедра или адаптирование ее к нормальной анатомии. Состоялась она накануне, 24 июля.

Пациентка страдала врожденной дисплазией блочной поверхности бедра – это нарушение эмбрионального развития и формирования бедренной кости в месте соединения с надколенником.

Когда женщина обратилась в клинику, выяснилось, что выполненные ей ранее стабилизирующие реконструкции по устранению патологии были неэффективными, поэтому врачи решились на проведение этой уникальной операции.