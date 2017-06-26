В Арском районе опрокинулась фура с медоносными пчелами (фото)

25 Июль 2017 | новости Печать

В Арском районе опрокинулась фура с медоносными пчелами (фото)

ДТП произошло на 75-м километре трассы Казань – Малмыж.

В Арском районе Татарстана опрокинулась фура, перевозившая медоносных пчел, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на 75-м километре трассы Казань – Малмыж произошло ДТП. Водитель фуры «Мерседес», перевозивший ульи с пчелами из Казани в Киров, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

На место аварии выехали пожарные ПСЧ №107, сотрудники Арского пожарно-спасательного гарнизона, полицейские и медики.

В результате инцидента никто не пострадал.


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