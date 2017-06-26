Внесены изменения по начислению пени

25 Июль 2017 | Специалисты советуют

Федеральным законом от 30.11.2016 №401-ФЗ внесены изменения в положения Налогового кодекса Российской Федерации, увеличивающие ответственность за несвоевременную уплату налогов, сборов и взносов.

С 1 октября 2017 года формула расчета пени, определенная п. 4 ст. 75 НК РФ, зависит от периода просрочки. Но это новшество коснется только организаций . Физические лица и предприниматели, как и раньше, будут уплачивать пени, рассчитанные исходя из 1/300 ключевой ставки, независимо от продолжительности периода просрочки.

В для организаций, в отношении недоимки, образовавшейся с 1 октября 2017 года устанавливается увеличенная процентная ставка пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налога равной одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период начиная с 31-го календарного дня такой просрочки.

Общая формула расчета пени (для организаций - если период просрочки по уплате налоговых платежей составит до 30 календарных дней и менее ) выглядит так:

Если просрочка превысит 30 календарных дней, то с 31-го дня просрочки организации будут применять другую формулу для расчета пени: