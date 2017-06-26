Внесены изменения по начислению пени

С 1 октября 2017 года формула расчета пени, определенная п. 4 ст. 75 НК РФ, зависит от периода просрочки. Но это новшество коснется только организаций. Физические лица и предприниматели, как и раньше, будут уплачивать пени, рассчитанные исходя из 1/300 ключевой ставки, независимо от продолжительности периода просрочки.
В для организаций, в отношении недоимки, образовавшейся с 1 октября 2017 года устанавливается увеличенная процентная ставка пени за просрочку исполнения обязанности по уплате налога равной одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период начиная с 31-го календарного дня такой просрочки.
Общая формула расчета пени (для организаций - если период просрочки по уплате налоговых платежей составит до 30 календарных дней и менее) выглядит так:
Если просрочка превысит 30 календарных дней, то с 31-го дня просрочки организации будут применять другую формулу для расчета пени:
Напомним: с 2016 года значение ставки рефинансирования приравнено к ключевой ставке (Указание Банка России от 11.12.2015 N 3894-У). Для расчета пеней ключевая ставка применяется в том размере, в котором она действовала в период просрочки.