Высокий уровень знаний в Татарстане показали почти 8 тысяч выпускников школ

25 Июль 2017 | новости

Результаты прошедшего ЕГЭ озвучил сегодня министр образования и науки республики Энгель Фаттахов. 7764 выпускника подтвердили свои знания высокими баллами. Специалисты отметили некоторый рост числа учеников с высокобальными результатами ЕГЭ в сравнении с прошлым годом. Правда, число ребят, сдававших экзамены, в этом году ниже – 14848 против 16000 в 2016 году.

Неизменно популярными у учащихся остаются обществознание, физика, биология и химия. По русскому языку уровень знаний татарстанских ребят выше, чем в других регионах страны, отметил министр. При этом рост числа выпускников, показавших высокие баллы, отмечается в математике, химии, информатике, истории, литературе, обществознании и французском и испанском языках. А географию и немецкий язык в Татарстане стоит «подтянуть».

Государственная итоговая аттестация выявила в этом году 1924 выпускника, которые с особым рвением познавали науки. Все они были награждены медалью России «За особые успехи в учении». Республиканскую аналогичную медаль получили около 300 учащихся, хотя претендовало почти 500 человек. Наиболее отличившиеся выпускники проходили обучение в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Бугульминском и Альметьевском районах республики.