УГИБДД по РТ: юных пассажиров разрешили пристегивать только ремнями, а в РТ появились номера серии 716

25 Июль 2017 | ГИБДД сообщает

12 июля в России вступили в силу поправки в ПДД, которые, внесли изменения в порядок перевозки детей. О новшествах ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ, начальник отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы Радик Рамазанов.

–С 12 июля 2017 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, которое внесло изменения в правила дорожного движения. В частности, пункт 22.9 ПДД гласит, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле или в кабине грузового автомобиля осуществляется только с использованием детских удерживающих систем (устройств).

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет в легковом автомобиле или в кабине грузового автомобиля должна осуществляться либо в детском удерживающем устройстве, либо при помощи ремней безопасности.

А на переднем сиденье автомобиля дети до 12 лет обязательно должны перевозиться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенку.

– Правильно ли я понял, что теперь на задних сиденьях детей с 7 до 11 лет разрешено пристегивать только ремнями?

– Да, но, конечно же, желательно, чтобы эти ремни соответствовали росту ребенка и не проходили через шею. В новой редакции правил дорожного движения все конкретно обозначено: как и где должны использоваться ремни. Между тем, Госавтоинспекция настоятельно рекомендует при перевозке детей до 12 лет использовать только детские удерживающие устройства, которые гарантируют безопасность малолетних пассажиров. Есть примеры ДТП, в которых детские удерживающие устройства спасали жизнь ребенка.

– Как изменился порядок получения водительских удостоверений?

– 23 марта 2017 года были внесены изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Это касалось замены водительских удостоверений. Раньше водительское удостоверение выдавалось гражданину только на 10 лет, даже если необходимость в его замене возникала за год до окончания десятилетнего срока, новое выдавалось только на этот год. Впоследствии человек получал новое водительское удостоверение на следующие десять лет. Теперь при наличии медицинского заключения о годности к управлению транспортными средствами водитель получает удостоверение на десять лет с момента замены.

– В Татарстане начали появляться номера с цифрой 7 в серии – 716. С чем это связано?

– В этом нет ничего особенного – это естественный процесс, который предусмотрен нормативными документами МВД – закончилась серия 116, мы перешли на 716. Серия 116 в Республике Татарстан шла практически десять лет – с 2006 года мы начали выдавать. Сейчас у нас в этой серии около 1 миллиона 726 тысяч номеров. Теперь будем выдавать номера серии 716. Я думаю, закончится серия 716, перейдем на какую-то другую цифру, которую нам определят. В целом, по России, мы – третий регион, который перешел на 7 в коде: Москва, Московская область уже перешли давно.

– Может ли быть так, что одинаковые буквы и цифры в номерах двух машин, а отличается только код региона?

– Конечно, и у нас уже есть такие номера. Есть еще номера с 16-ой серией региона, у которых комбинация цифр и букв совпадают со 116-ыми. Система выдает регистрационные знаки в случайном порядке, а приборы фото- и видеофиксации, которые у нас широко используются в республике, прекрасно распознают как 16-е, так и 116-е. Каких-то нюансов у нас из-за этого не возникало. На данный момент мы выдали уже порядка 3 тысяч комплектов номерных знаков серии 716.

– В Казани изменился порядок работы трех экзаменационных и регистрационных подразделений. Как это поможет водителям?

– Я думаю, что для наших граждан, которые захотят воспользоваться государственными услугами в этом направлении, это только создаст дополнительные удобства. В понедельник мы до обеда не работали – был так называемый профилактический день. Теперь мы перешли на федеральную информационную систему, то есть вся эта система находится в Москве, поэтому надобность в профилактическом дне у нас отпала и соответственно режим работы мы поменяли: в понедельник можно уже с восьми часов утра приходить в регистрационно-экзаменационные подразделения и получать те госуслуги, которые необходимы.

– В Казани пока не возникает необходимости открытия новых подразделений?

– Мы их уже открыли – можно замену водительского удостоверения осуществить и на ТЭЦевской, где у нас находится регистрационное подразделение – там открыли дополнительный пункт. Пока те пункты, которые у нас есть, справляются с теми функциональными задачами, которые на них возложены. В Республике Татарстан 10 таких пунктов, не считая Казани. К сожалению, в некоторых районах их нет и гражданам приходится ездить в другие районы. Однако с февраля мы стали сотрудничать с многофункциональными центрами (МФЦ). Гражданин может через такой центр обратиться за получением госуслуги и через 7 дней он ее получит. Эта услуга оказалась востребована в МФЦ.

Также, если обратиться через портал госуслуг, то гражданин может получить 30-процентную скидку на госпошлину.