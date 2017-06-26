Фоторепортаж со Всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области

25 Июль 2017 | новости Печать

Фоторепортаж со Всероссийского сельского Сабантуя в Пензенской области

 


 

 

 


Фото http://kukmor.tatarstan.ru


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « В Казани появился МРТ нового поколения для пациентов, страдающих клаустрофобией

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике