Магруба Яппарова из Кукмора: «Районку» читаю с удовольствием

25 Июль 2017 | новости

Этот снимок мы сделали на улице Парковая Кукмора. Напротив дома пожилая женщина сидела на траве и читала новый номер «районки». Это пришлось нам по душе. Вышли из машины и подошли к ней поговорить. Нашей читательницей оказалась уроженка деревни Туркаш 85-летняя Магруба Яппарова. «Работала и в 9 меховой, и на швейной фабриках, живу одна, - познакомила она нас с собой. – Выписываю районную газету, а ведь как же иначе, нужно быть в курсе всех новостей. Читаю с удовольствием, а заодно и греюсь на солнышке».